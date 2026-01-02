أكثر من 300 ألف عامل يشاركون في فعاليات " معكم وبكم ندخل العام الجديد"

دبي في 2 يناير/ وام/ شارك أكثر من 300 ألف عامل في الفعاليات الاحتفالية للعمال تم تنظيمها بمناسبة رأس السنة الميلادية في أكثر 30 موقعاً على مستوى الدولة " تحت شعار "معكم وبكم ندخل العام الجديد".

وتضمنت الفعاليات أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيمة.

وجاء تنظيم الفعاليات الاحتفالية بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتشمل وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

كما شارك بتنظيم الفعاليات كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات -دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز "، وجمعية الاحسان.

وشاركت أيضاً عدد من الشركات في تنظيم فعاليات خاصة بها ، بما يعكس رسوخ المسؤولية المجتمعية، وشملت كل من شركة شوبا للإنشاءات، وغرناطة الأوروبية للإنشاءات ومليونير لمقاولات البناء، وشركة ادفانسد ميتل، ومساكن لا كجري للخدمات، وشركة المحور الهندسية للمقاولات ومجموعة دلسكو، و Innova Build LL.

ويعد الاحتفاء بالعمال وتكريمهم في المناسبات والأعياد منهجية مستدامة تطبقها الوزارة بالتعاون مع شركائها .

وحظيت الفعاليات برعاية 10 شركات شملت «داماك»، و«الدار العقارية» ضمن فئة الرعاية الماسية ، و«المجمع التأميني» و«شوبا العقارية» ضمن الرعاية البلاتينية، وشركة الاتصالات المتكاملة «دو»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، ومركز الوثائق الإلكتروني، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الانصاري للصرافة ضمن فئة الرعاية الذهبية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني بفئة الرعاية الفضية.