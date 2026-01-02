مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة يدشّن نسخته الـ19 الثلاثاء المقبل

دبي في 2 يناير/ وام/ تجتمع في دبي نخبة من أفضل الفرسان وأهمهم في رياضة القدرة والتحمُّل من مختلف أنحاء العالم في دولة الإمارات، للمشاركة في منافسات النسخة الـ19 من مهرجان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، والمقرر انطلاقها يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري.

المهرجان العريق، الذي يتشرّف باسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبطال العالم في رياضة القدرة، وأحد أبرز الداعمين لرياضة الفروسية حول العالم، يُعد أكبر وأهم البطولات على أجندة سباقات القدرة العالمية.

ويؤكد المهرجان، المُقام تحت رعاية وبدعم فارس العرب، التزام دولة الإمارات بتطوير رياضة الفروسية ودعم فرص نموها، وتنظيم بطولات رياضية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية لرياضة القدرة والتحمّل.

ومنذ انطلاقه، استقطب الحدث المرموق نخبة الفرسان وأفضل الإسطبلات المتخصصة في سباقات القدرة من مختلف أنحاء العالم. وتنطلق نسخة هذا العام بسباق كأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 120 كلم، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري، يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري.

ويُعد سباق السيدات التحدي الأول بين أربعة سباقات على برنامج الحدث، يعقبه في اليوم التالي سباق كأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة (120 كلم) بنظام التسعيرة، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتضمن حافزاً مميزاً لدعم وتشجيع المربيّن المواطنين. ويليه كأس جميلتي للفرسات لمسافة 120 كلم، برعاية الطاير للسيارات، يوم الخميس 8 يناير.

ويُختتم المهرجان بالسباق الرئيسي والأهم، كأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الممتد لمسافة 160 كلم، برعاية طيران الإمارات، يوم السبت 10 يناير.

وقد أعرب منظمو الحدث في نادي دبي للفروسية عن تطلعهم لانطلاق نسخة العام 2026 لإضافة فصل جديد في قصة نجاح المهرجان الذي أسهم منذ تأسيسه بشكل كبير في رفع مستويات المنافسة في هذه الرياضة، إلى جانب إبراز الخبرة التنظيمية المتقدمة لدولة الإمارات في استضافة كبرى بطولات الفروسية وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي هذه المناسبة، أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن المهرجان واصل تقدمه ليصبح الأفضل على مستوى العالم بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تأكيداً على رؤية سموّه لمستقبل رياضة سباقات القدرة، وحرص سموّه على ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لهذه الرياضة العريقة.

من جانبه، أكد أحمد راشد محمد سعيد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، اكتمال جميع الاستعدادات في مدينة دبي الدولية للقدرة بمنشآتها الحديثة والمتطورة، لاستقبال الفرسان من مختلف دول العالم. وأشار الكعبي إلى أن المهرجان يمثل المحطة الأهم على خارطة سباقات القدرة الدولية السنوية، موضحاً أن مدينة دبي الدولية للقدرة توفر بيئة تنافسية ومهنية لجميع الرياضيين، إلى جانب تجربة ممتعة ومتكاملة للضيوف.

وأضاف الكعبي أن نادي دبي للفروسية يواصل لعب دور محوري في رسم ملامح مستقبل رياضة القدرة على المستوى العالمي، إذ يؤكد المهرجان، ومن خلال جميع نسخه، ريادة دولة الإمارات في ترسيخ أعلى معايير التميز والمنافسة في هذه الرياضة.

بدوره، قال عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات: "تسعد طيران الإمارات كثيراً برعاية كأس مهرجان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يُعد مناسبة بارزة على أجندة رياضات الفروسية العالمية، ويجسّد رؤية سموّه في الارتقاء برياضة القدرة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. وتمثل هذه الرعاية امتداداً لالتزامنا المستمر بدعم الرياضات الأصيلة التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من تراثنا وهويتنا، وتنسجم مع قيم الانضباط والتميّز التي نؤمن بها في طيران الإمارات".

وأضاف الغيث: "يعكس هذا الحدث المكانة الرائدة لدبي كمركز عالمي لاستضافة وتنظيم كبرى بطولات الفروسية، كما يوفّر منصة تجمع نخبة الفرسان والخيول من مختلف أنحاء العالم. ونتطلّع إلى نسخة استثنائية وقوية من المهرجان، تواصل البناء على النجاحات التي حققها على مدى السنوات الماضية، وتقدّم تجربة رياضية رفيعة المستوى للمشاركين والجمهور على حد سواء".

من ناحيته، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري:

"نفخر بمواصلة مشاركتنا في مهرجان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والذي يُعد من أعرق وأهم البطولات على أجندة سباقات القدرة العالمية. فرياضة الفروسية تمثل جزءًا أصيلًا من ثقافة وتراث دولة الإمارات، بينما تواصل دبي تجسيد أرقى معايير الضيافة والريادة العالمية في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى. وتعكس رعايتنا للمهرجان للعام التاسع على التوالي التزامنا الراسخ بالمبادرات التي تحتفي بالتميّز، وتسهم في إثراء جودة الحياة".

كذلك، تواصل "الطاير للسيارات" رعايتها كأس جميلتي للفرسات للمرة الخامسة عشرة، وستقدم سيارات فاخرة كجوائز للفائزين، وقالت منى حسن سعدون، نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في الطاير للسيارات: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المهرجان العريق، حيث يتماشى ذلك مع التزامنا تجاه مجتمع الفروسية في الدولة ودعمنا للفعاليات الرياضية المحلية. وإلى جانب استعراض مركباتنا رباعية الدفع، المعروفة عالميًا بمتانتها وقدرتها الفائقة على التعامل مع مختلف التضاريس، نفخر بدعم المبادرات التي تحتفي بالتراث، وتعزز التلاحم المجتمعي، وترسّخ القيم الرياضية الرفيعة".

وكانت إسطبلات "إم آر إم" قد تُوجّت العام الماضي بلقبيّ كأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة وكأس جميلتي للفرسات، وذلك بعد فوز الفارس سيف المزروعي على صهوة الجوادين "ماجيك غلين تورك" و"بوليو أهنو" في المشاركتين، فيما ذهب لقب سباق السيدات إلى إسطبلات سيح السلم بعد فوز زمزم حمد الحسني على صهوة الجواد "دورزوك". أما في سباق الإسطبلات الخاصة، تألقت إسطبلات العواصف ونالت الجائزة الأولى عقب فوز علي محمد البلوشي على صهوة الجواد "ساندين رابتور".