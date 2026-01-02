طقس صحو غائم جزئيا غدا

أبوظبي في 2 يناير/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا غائما جزئيا، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار.الرياح : شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:00والمد الثاني عند الساعة 02:52 الجزرالأول عند الساعة 19:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:41

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 08:28 والمد الثاني عند الساعة 22:32

الجزر الأول عند الساعة 15:29 والجزرالثاني عند الساعة 04:19

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 15 85 45

دبي 24 13 80 40

الشارقة 24 13 80 45

عجمان 24 13 80 45

أم القيوين 24 13 85 45

رأس الخيمة 24 11 90 40

الفجيرة 24 17 85 40

العـين 24 12 90 40

ليوا 25 9 85 25

الرويس 22 11 80 35

السلع 24 12 85 40

دلـمـا 21 16 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 23 17 80 35

أبو موسى 23 17 85 35