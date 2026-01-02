7 أشواط للخيول العربية الأصيلة غدا على مضمار العين للفروسية

العين في 2 يناير/ وام/ يحتضن مضمار نادي العين للفروسية والرماية، غداً، فعاليات السباق الأول في العام الجديد، ويتضمن 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بإجمالي جوائز تبلغ 600 ألف درهم.

ويقام الشوط الرابع والرئيسي لمسافة 1800 متر للخيول العربية عمر 5 سنوات فما فوق، وجوائزه 150 ألف درهم، بينما ينطلق الشوط السابع للخيول العربية عمر 5 سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر، وجوائزه 85 ألف درهم.

ويفتتح الشوط الأول الأمسية لمسافة 1800 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم، وتشارك في الشوط الثاني الخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر وجوائزه 70 ألف درهم.

وتتنافس الخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 سنوات في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما يقام الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة "توليد الإمارات"، عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر، منافسة بين الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات، وجوائزه 85 ألف درهم.