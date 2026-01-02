بطولة المجموعة الإقليمية للقدرة تنطلق غدا

أبوظبي في 2 يناير/ وام/ تحتضن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، يوم غد السبت بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل للفرق والفردي لمسافة 120 كلم "فئة النجمتين"، في نسختها الثانية، بمشاركة فرسان وفارسات من 10 دول.

وتقام البطولة بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بإجمالي جوائز تبلغ 307 آلاف يورو جوائز للأبطال وأصحاب المراكز من الأول وحتى المركز العشرين، الى جانب الثلاثة الأوائل في الفرق.

ويتنافس المشاركون بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار أفضل توقيت 3 فرسان على مستوى الفرق للمنافسة على اللقب في السباق المؤلف، من 4 مراحل، إذ تبلغ مسافة الأولى 40 كلم، بالألوان البنية، ثم الثانية 30 كلم، بالألوان الزرقاء، والثالثة 30 كلم، بالألوان البنفسجية، والمرحلة الرابعة والأخيرة ومسافتها 20 كلم، بالألوان البيضاء.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي، اليوم، في قرية بوذيب، بحضور سلطان اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وكريستيانو لوزانو رئيس لجنة القدرة بالاتحاد الدولي، وأحمد الحمادي رئيس لجنة القدرة بالمجموعة، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب، المدير الفني للبطولة، وشارون دوبليسوس رئيس لجنة التحكيم في البطولة، وعلي تسكين المندوب الفني البيطري.

وأكد اليحيائي، أن النجاح الفني والتنظيمي للنسخة الأولى من البطولة، حظي باستحسان وقبول كبيرين من الدول الأعضاء في المجموعة، بما يعزز قيمة وأهمية الحدث في تعزيز منظومة العمل والارتقاء بجودة البرامج والفعاليات المقررة.

ونوه كريستيانو لوزانو إلى الجهود التنظيمية الكبيرة لدولة الإمارات باستضافة هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وما يمثله من أهمية كبيرة في الجهود التطويرية لرياضة القدرة في هذه المنطقة، وأثره الملموس مستقبلاً.

وكشف محمد حاتم الجنيبي، عن تجهيزات شاملة، وترتيبات تنظيمية كبيرة، بما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات العالمية في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة لا سيما سباقات القدرة في القرية.

وذكر أحمد الحمادي، أن النسخة الجديدة للبطولة استكمالا لما تحقق من نجاح مميز العام الماضي في قرية بوذيب، ووضع سلامة الفرسان والخيول أولوية قصوى.

ووصفت شارون دوبليسوس تنظيم القرية للحدث بأنه احترافي وفق متطلبات جيدة تعزز نجاح البطولة، مثنية على الدعم الكبير من دولة الإمارات لرياضة الفروسية، وتطورها.

وقال علي تسكين إن الترتيبات الجارية للبطولة جيدة، وتعزز نجاحها وأجوائها التنافسية، معربا عن ثقته في كافة اللجان لدعم نجاح نسختها الثانية.

كما عقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً مع ممثلي الوفود المشاركة تم خلاله التأكيد على الالتزام بلوائح البطولة، والجوانب الفنية، والترتيبات التنظيمية وصولاً إلى تتويج الفائزين، كما تم إجراء الفحص البيطري للخيول المشاركة للتأكد من سلامتها، وكذلك أوزان الفرسان والفارسات المشاركين.

وأقيم خلال الفترة المسائية في قرية بوذيب حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، وتضمن طابور عرض الدول المشاركة، وحملة الإعلام لكل دولة، إلى جانب فقرات تراثية.