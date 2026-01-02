دوي صفارات الإنذار من الزلزال خلال المؤتمرالصحفي ​الصباحي لرئيسة المكسيك

مكسيكو سيتي في 2 يناير/ وام/ قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم، إن زلزالا بقوة ‌6.3 درجة، ضرب ولاية جيريرو في جنوب المكسيك .

وأضاف المركز أن ‍ الزلزال ‍وقع على عمق 10 ‌كيلومترات. ولم ترد تقاريرعن أضرار ‍جراء الزلزال.

وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا ​شينبوم بعد أن ⁠تحدثت مع حاكم الولاية، إنه لم ترد تقارير على الفور عن أضرار ‍جسيمة ‌في جيريرو ‌كما لم ترد تقارير عن أي أضرار في العاصمة مكسيكو سيتي.

وكانت شينبوم تتحدث في ‌مؤتمرها الصحفي ​الصباحي عندما دوت صفارات الإنذار من الزلزال، حيث قامت الرئيسة بالإخلاء ‌بهدوء برفقة الصحفيين.

