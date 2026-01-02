انطلاق منافسات العامة ملاك ببطولة فزاع للصيد بالصقور

دبي في 2 يناير /وام/انطلقت اليوم منافسات فئة العامة ملاك ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية التلواح التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمقر المركز في منطقة لهباب وسط مشاركة خليجية لافتة في فئة جير شاهين

وشهد اليوم الأول من المنافسات تنافسا قويا على المراكز الأولى حيث شارك الصقارون بأكثر من 200 طير في أشواط جير شاهين المخصصة لفئة العامة ملاك ما عكس المستوى الفني المتقدم للمشاركين وقوة الاستعداد للموسم الحالي.

وأسفرت الانطلاقة الصباحية عن فوز راشد غانم الهاجري بالمركز الأول في شوط الرمز فرخ جير شاهين بالطير البركان بزمن 16.487 ثانية وجاء أحمد عتيق المهيري ثانيا بالطير اس 29 بزمن 16.566 ثانية فيما حل ثالثا سعيد بن مجرن الكندي بالطير 03 بزمن 16.647 ثانية

وفي شوط الرمز جرناس جير شاهين حقق سيف غانم آل علي المركز الأول بالطير جي 80 بزمن 16.358 ثانية تلاه ثانيا سعيد مصبح الشدي بالطير النمري بزمن 16.462 ثانية وثالثا سلطان راشد المنصوري بالطير نوماس بزمن 16.574 ثانية.

وأكد راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع حرص المركز على توفير منظومة تنظيمية متكاملة تسهم في تسهيل إجراءات المشاركة عبر التطبيق الإلكتروني " اف 3" بما يعزز كفاءة التنظيم وسرعة إنجاز المعاملات .