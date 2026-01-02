2025 أكثر السنوات حراً في بريطانيا

لندن في 2 يناير /وام/ أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في بريطانيا أن 2025 هي السنة التي سُجِّلَت فيها أعلى درجة حرارة إلى اليوم في المملكة المتحدة، كما شهد العام الماضي القدر الأكبر من الساعات المشمسة.

ومع حرارة متوسّطة بلغت 10.09 درجات مئوية، حطّم العام 2025 المعدّل القياسي المسجّل في 2022 والذي بلغ 10.03 درجات.

وأشارت الهيئة إلى أن أربعا من السنوات الخمس الماضية أصبحت من بين الأعوام الخمسة الأشدّ حرّا منذ بدء القياسات عام 1884، ولاحظت أن السنوات العشر الأكثر حرارة سُجلت كلها خلال العقدين الأخيرين.

وأكّدت الهيئة أيضا أن عدد الساعات المشمسة عام 2025 كان الأكبر في بريطانيا منذ بدء تدوين البيانات في هذا الخصوص سنة 1910، إذ بلغ 1648.5 ساعة، متخطيا بما قدره 61.4 ساعة الرقم القياسي السابق المسجّل عام 2003.

ورأت الهيئة أن هذه المعطيات تُظهر بشكل متزايد تأثيرات تغير المناخ على درجات الحرارة في المملكة المتحدة.