"ألعاب القوى" يعتمد 172 لاعباً ولاعبة في بطولة الفئات العمرية بأبوظبي

دبي في 2 يناير/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد 172 لاعبا ولاعبة في بطولة الفئات العمرية للبراعم والأطفال تحت 12و14 سنة، غداً في نادي أبوظبي لألعاب القوى.

وأكد الاتحاد في بيان له، مشاركة 13 ناديا هي أبوظبي، والبطائح، والجزيرة الحمراء، والشارقة الرياضي للمرأة، والحمرية، والذيد، والفجيرة، وخورفكان، ودبا الحصن، وفلج المعلا، ومليحة، وخورفكان الرياضي للمرأة.

وأوضح حرصه على تنظيم بطولات الفئات العمرية، ضمن أهدافه الاستراتيجية، لاكتشاف المواهب، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة، لمواكبة تطور اللعبة في الدولة، والإنجازات الكبيرة في بطولات الناشئين والشباب.

كما كشف عن إغلاق باب التسجيل، واعتماد القوائم المشاركة، والتنسيق مع مجلس إدارة نادي أبوظبي، حول كافة الترتيبات، واللجان الفنية والتحكيمية، وكافة التفاصيل.