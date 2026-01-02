فوز العين والوصل والظفرة والنصر في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 2 يناير/ وام/ فاز العين على الشارقة 1-0 اليوم في استاد هزاع بن زايد ضمن مواجهات الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 27 نقطة متصدرا جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الشارقة عند 7 نقاط.

وضمن الجولة ذاتها فاز الوصل على الوحدة 1-0 في استاد زعبيل. وبهذا الفوز رفع الوصل رصيده إلى 21 نقطة، وتوقف رصيد الوحدة عند 21 نقطة أيضا.

كما فاز الظفرة على خورفكان 3-2 في استاد صقر بن محمد القاسمي. وبذلك رفع الظفرة رصيده إلى 15 نقطة وتوقف رصيد خورفكان عند 11 نقطة.

وفاز أيضا النصر على بني ياس 2-1 في استاد بني ياس. وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 18 نقطة، وبقي رصيد بني ياس عند 7 نقاط.