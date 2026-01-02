95.9 بالمائة من السيارات الجديدة في النرويج كهربائية

أوسلو في 2 يناير /وام/ سجلت النرويج رقماً قياسياً عالمياً في مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2025، لتقترب بشكل كبير من إزالة السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل من سوق السيارات الجديدة في البلاد.

وأظهرت بيانات المجلس النرويجي لمعلومات المرور على الطرق (OFV) أن 95.9% من جميع السيارات الجديدة المسجلة في النرويج خلال العام الماضي كانت كهربائية بالكامل؛ فيما بلغت النسبة في ديسمبر وحده 98%، وارتفعت النسبة السنوية من 88.9% في نهاية 2024، بحسب تقرير لمنصة "الكتريك" المتخصصة في النقل الكهربي والطاقة المستدامة.

و حافظت شركة تيسلا الأمريكية على موقعها كأعلى علامة تجارية مبيعًا في النرويج للسنة الخامسة على التوالي؛ حيث تم تسجيل 34285 سيارة تيسلا جديدة في البلاد خلال 2025، مما يعني أن نحو خمس السيارات الجديدة في النرويج كانت من إنتاج تيسلا، بزيادة 41% عن 2024. وكان طراز Model Y هو الأكثر مبيعًا، حيث تم تسجيل 27,621 سيارة جديدة منه في جميع أنحاء النرويج.

وتعكس هذه الأرقام موقع النرويج كدولة رائدة عالمياً في مجال النقل المستدام.

