حضور جماهيري ومنافسات قوية في اليوم الأول من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية

عجمان في 3 يناير /وام/ اختُتمت منافسات اليوم الأول من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026 في نسختها الـ 23 المقامة في منطقة الجرف 2، وسط حضور جماهيري واسع، ومشاركة مميزة من نخبة الملاك والإسطبلات، في مشهد عكس المكانة التي تحظى بها البطولة ضمن أجندة بطولات جمال الخيل العربية، ودورها في إبراز أصالة الخيل العربية وتنافسها وفق أعلى المعايير.

واشتمل برنامج منافسات اليوم الأول للبطولة على تسعة أشواط، شاركت فيها 128 من المهرات والأفراس، ضمن 4 فئات هي المهرات بعمر سنة (أ – ب – ج – د)، والمهرات بعمر سنتين (أ – ب)، والمهرات بعمر ثلاث سنوات (أ – ب)، والأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق (أ).

وأسفرت نتائج الشوط الأول لفئة المهرات عمر سنة (أ) عن فوز المهرة "أ ل أ وديمة" لمالكها محمد بطي علي العبدولي، بالمركز الاول، بعد أن حققت 90.9 نقطة، وجاءت المهرة "بي دبليو نجاح" لمالكها معالي علي سالم عبيد الكعبي، في المركز الثاني برصيد 90.6 نقطة، فيما حلّت المهرة "أي أر سحر الجمال" لمالكها يوسف محمد علي محمد الرشيد، بالمركز الثالث بعد أن نالت 90.3 نقطة.

وفي الشوط الثاني لفئة المهرات عمر سنة (ب)، فازت المهرة "درة الزبير" لمالكها الشيخ عبدالله خالد عبد الله محمد آل ثاني، بالمركز الأول بعد أن حققت 91.5 نقطة، وجاءت المهرة "م تيجان" لمالكها حمد سالم علي سالم الهاملي، في المركز الثاني برصيد 90.4 نقطة، وحلّت المهرة "م. ع ثريا" لمالكها خلف محمد خلف أحمد العتيبة، في المركز الثالث بعد أن نالت 90.1 نقطة.

وأسفرت نتائج الشوط الثالث لفئة المهرات عمر سنة (ج) عن فوز المهرة "بالما او" لإسطبلات الشراع، بالمركز الأول بعد أن حققت 91.9 نقطة، وجاءت في المركز الثاني المهرة "أي دي حياة" لمالكها فيصل عبدالله محمد شعبان الشحي، محققة 91.2 نقطة، فيما حلّت المهرة "الأريام عنيدة" لإسطبلات الأريام العربية في المركز الثالث برصيد 90.9 نقطة.

وفازت بالمركز الأول، في الشوط الرابع لفئة المهرات عمر سنة (د)، المهرة "زاهية الخليج" لمربط الخليج للخيول العربية بعد أن حققت 90.6 نقطة، وجاءت المهرة "م.ع العاصمة" لمالكها عبد الله محمد خلف أحمد العتيبة، في المركز الثاني برصيد 90.6 نقطة، فيما حلّت المهرة "كاتيا أم ون" لمربط "إم 1 للخيول العربية" في المركز الثالث محققة 90.5 نقطة.

وأسفرت نتائج الشوط الخامس للمهرات عمر سنتين (الفئة 2 – أ) عن فوز المهرة "ليليان الساد" لمالكها عادل عمر محمد المرزوقي، بالمركز الأول، محققة 91.1 نقطة، وحلّت في المركز الثاني المهرة "أي دي نجوى" لمالكها حمد عدنان عبدالله شعبان الشحي، بـ 90.9 نقطة، ونالت المهرة "بي دبليو سارة" لمالكتها عنود علي أحمد علي المنصوري، المركز الثالث بعد أن حققت 90.6 نقطة.

وفي الشوط السادس للمهرات عمر سنتين (الفئة 2 – ب) حققت المهرة "شيخة الياه" لمالكها محمد أحمد عبد اللطيف أحمد آل علي، المركز الأول بـ 92.1 نقطة، وجاءت في المركز الثاني المهرة "س.س.روز" لمالكها سلطان محمد خليفة حمد اليحيائي، بـ 91 نقطة، وفي المركز الثالث المهرة "أم كي غزل" لصاحبها محسن حسين حسين عمارة، بعد أن حققت 90.4 نقطة.

وفازت بالمركز الأول في الشوط السابع المخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات (الفئة 3 – أ) المهرة "وجود الباهية" لمربط رأس الخيمة للخيول العربية، محققة 91.4 نقطة، وحلت في المركز الثاني المهرة "آر كي نادرة" لمربط الجواهر للخيول العربية بـ 90.8 نقطة، وجاءت المهرة "مراكش رم" لمالكها حماد سيف سعيد حماد الزعابي، في المركز الثالث بـ 90.6 نقطة.

ونالت المهرة "إسفير أي آي" لمالكها راشد غانم محمد عبيد الهاجري، المركز الأول في الشوط الثامن للمهرات عمر ثلاث سنوات (الفئة 3 – ب) محققة 91.6 نقطة، وجاءت المهرة "دي نفايس" لمالكتها نايلا حايك، في المركز الثاني بـ 91.1 نقطة،

وفي المركز الثالث المهرة "جميلة الحميدية" لمالكها عيسى محمد عيسى بوشهاب السويدي، بـ 90.2 نقطة.

وفي الشوط التاسع والنهائي لمنافسات اليوم الأول من بطولة عجمان لجمال الخيول العربية، الفئة الرابعة والمخصص للأفراس بعمر أربع سنوات فما فوق (أ)، احتلت المركز الأول الفرس "أم زد رفيقة" لـ خليفة عبد الله محمد ثاني النعيمي، ونالت 91.8 نقطة، وجاءت في المركز الثاني "جيسيل الشراع" لإسطبلات الشراع، وحصلت على 91.7 نقطة، وفي المركز الثالث الفرس "نايا الحمود" لـ غالية علي عبد الرحمن بن جكة المنصوري، ونالت 91.6 نقطة.