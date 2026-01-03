رئيس الدولة يزور محمد بن بطي آل حامد

أبوظبي في 3 يناير /وام/ زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منزله في مدينة أبوظبي.

وتبادل سموه مع آل حامد والحضور الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن قيم التواصل والترابط المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات مستذكرين دور الرعيل الأول في مسيرة بناء الوطن وإسهاماتهم المخلصة في خدمة مجتمعهم .. داعين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات تقدمها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة.

رافق سموه خلال الزيارة كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين.