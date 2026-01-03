"أوبن إيه آي" تعتزم إطلاق جهاز شخصي ذكي يعتمد كلياً على الصوت

واشنطن في 3 يناير /وام/ تستعد شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية "أوبن إيه آي"، لإطلاق جهاز شخصي ذكي يعتمد كليا على الصوت بدلا من الشاشات التقليدية، في إطار سعيها لإعادة تعريف كيفية التفاعل مع التكنولوجيا.

و أوضحت الشركة أنها قامت بدمج عدة فرق داخلية تشمل الهندسة والمنتج والبحث، بهدف تطوير نموذج صوتي متقدم من الجيل الجديد، ولفتت إلى أن فرقها الهندسية تعاونت خلال الشهرين الماضيين لإعادة تصميم نماذجها الصوتية، وذلك استعدادا لإطلاق جهاز ذكي يعتمد كليا على الصوت خلال عام تقريبا .

ويشمل النموذج الجديد من "أوبن إيه آي" مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل نظارات أو مكبرات صوت ذكية بدون شاشة، وتهدف هذه الأجهزة إلى تقليل الحاجة لاستخدام الشاشات المتعددة التي تستهلك الوقت والانتباه، مع التركيز على صوت ذي جودة أعلى وأكثر تفاعلية.

وتسعى أوبن إيه آي، من خلال هذا الجهاز إلى الانتقال من كونها مجرد مزود برمجيات إلى شركة إلكترونيات استهلاكية، تدمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمستخدمين عبر الصوت، مما يتيح إنجاز المهام والتواصل دون الحاجة للنظر إلى شاشة الهاتف .

