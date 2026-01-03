مدينة الفجيرة للإبداع .. بوابة جديدة للابتكار واقتصاد المعرفة

الفجيرة في 3 يناير / وام/ تواصل مدينة الفجيرة للإبداع - المدينة الإعلامية الحرة في الفجيرة-، تعزيز مكانتها كإحدى المنصّات الوطنية الرائدة في دعم قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية، عبر منظومة متكاملة تجمع بين البيئة التشريعية المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات المتخصصة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع.

و تستقطب المدينة التي تأسست في عام 2007 ، الشركات الإعلامية والإبداعية، وتوفّر منصة داعمة لروّاد الأعمال والمواهب في مجالات الإعلام، والإنتاج المرئي والمسموع، والتقنيات الرقمية، وصناعة المحتوى، إلى جانب استقطاب المؤثرين، ودعم الصناعات الثقافية.

وأكد سعادة سالم الحفيتي، مدير مدينة الفجيرة للإبداع، أن المدينة تواصل تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً متخصصاً في الإعلام والإبداع، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات الإعلامية والثقافية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مدينة الفجيرة للإبداع تحرص على توفير بيئة استثمارية مرنة ومحفّزة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وحلول تشغيلية متكاملة، تمكّن الشركات ورواد الأعمال والمبدعين من تطوير أعمالهم وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الخدمات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية في قطاعات الإعلام والإنتاج الإبداعي.

وتتميّز مدينة الفجيرة للإبداع بحزمة من المزايا الاستثمارية التي عززت جاذبيتها محلياً ودولياً، في مقدمتها سرعة إجراءات الترخيص، ومرونة الخدمات الإعلامية، إلى جانب تنوّع الرخص الإعلامية والإبداعية بما يلبي احتياجات مختلف نماذج الأعمال، فضلاً عن توفير حلول تشغيلية مرنة ومساحات عمل مجهّزة، تسهم في خفض تكاليف التأسيس وتسريع انطلاق المشاريع.

وتدرس مدينة الفجيرة للإبداع دمج حلول الذكاء الاصطناعي ضمن عدد من خدماتها، بهدف رفع كفاءة العمليات وتبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين، وذلك في إطار خططها المستقبلية لتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها.

وأطلقت المدينة مبادرات مجتمعية دعماً للتنمية الاقتصادية الشاملة، شملت توفير رخص مخفّضة تصل إلى 80% لأصحاب الهمم، وربّات المنازل، والمتقاعدين، والشباب، إلى جانب إتاحة منصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر مركز المعارض التابع لها "مجالنا"، بما يعزز فرص الوصول إلى السوق، ويدعم استدامة المشاريع الناشئة.

وتأتي جهود المدينة متوافقة مع الرؤى الوطنية الهادفة إلى تمكين الاقتصاد الإبداعي وتعزيز تنافسيته، عبر استقطاب الاستثمارات النوعية والعالمية، وتوسيع قاعدة المحتوى الإعلامي، ودعم التحول الرقمي في قطاع الإعلام، إلى جانب الإسهام في تمكين الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية، من خلال بيئة حاضنة تشجّع الابتكار وريادة الأعمال.

وسجّلت مدينة الفجيرة للإبداع نموا تدريجيا في عدد الشركات المرخّصة وتنوّع أنشطتها، لتصل إلى نحو 20 ألف شركة مسجلة من أكثر من 180 دولة، إذ تتصدر المملكة المتحدة المتحدة والهند وباكستان ثم فرنسا قائمة الدول في الشراكات والخدمات المقدمة، مع حضور متزايد للشركات الناشئة والمتوسطة، إلى جانب مؤسسات إعلامية متخصصة، بما يعكس ثقة المستثمرين في منظومة العمل التي توفرها المدينة وقدرتها على التكيّف مع التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام.

وتؤدي المدينة، باعتبارها منطقة إعلامية حرة، دوراً محورياً في دعم التنوع الاقتصادي لإمارة الفجيرة، من خلال توسعة مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للإعلام والصناعات الثقافية والإبداعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ساحل خليج عُمان وما يوفّره من ارتباطات لوجستية إقليمية ودولية.