الوطني للأرصاد: يناير 2026 يشهد طقساً معتدلاً نهاراً وبارداً ليلاً مع فرص أمطار محدودة

أبوظبي في 3 يناير /وام/ أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر يناير يتميّز بانخفاض درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال، والمصحوب بكتلة هوائية باردة تؤثر في الدولة وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وأوضح المركز أن التوقعات المناخية لشهر يناير 2026 تشير إلى أن معدلات درجات الحرارة ستكون حول المعدل العام أو أعلى بقليل، حيث يبلغ معدل درجات الحرارة على مستوى الدولة 18.3 درجة مئوية.

وأشار إلى أن المنطقة تتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وفي أحيان أخرى بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الحالات قد يصاحب هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، ما يؤدي إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام الشهر، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار.

ووفقاً لتوقعات المركز، فإن معدل سقوط الأمطار خلال شهر يناير 2026 سيكون حول المعدل العام أو أقل، حيث يبلغ معدل الأمطار على الدولة 11.1 ملم.

كما أفاد بأن الدولة تشهد خلال هذا الشهر نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً، المعروفة برياح "الشمال"، والتي تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية والمكشوفة، كما تؤدي إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

وبيّن أن نسب الرطوبة النسبية تزداد خلال ساعات الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب والضباب الخفيف، مع زيادة معدل حدوث الضباب في المناطق الداخلية مقارنة بالمناطق الساحلية.

و بحسب سجلات المركز، يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال شهر يناير ما بين 16.4 و20.0 درجة مئوية، فيما يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 21.3 و25.7 درجة مئوية، ومتوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 11.6 و15.2 درجة مئوية.

وسُجلت أعلى درجة حرارة خلال هذا الشهر 36.0 درجة مئوية في بعض المناطق، منها عصب عام 1991، والهير عام 1983، والفوعة عام 1983، فيما سُجلت أقل درجة حرارة في ركنه عام 2021، وبلغت درجتين مئويتين تحت الصفر.

و ذكر المركز أن متوسط سرعة الرياح خلال هذا الشهر يبلغ 12 كم/ساعة، فيما سُجلت أعلى سرعة رياح 99.7 كم/ساعة في الغويفات عام 2003، وأعلى هبة رياح بلغت 101.9 كم/ساعة في مطار أبوظبي عام 2022.

وبحسب البيانات المناخية، يبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال شهر يناير 63%، بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78% و91%، وتتراوح الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 31% و47%.

وأوضح المركز أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كانت عام 2021، حيث بلغ عدد أيام الضباب 19 يوماً، إضافة إلى 4 أيام ضباب خفيف.

وسُجلت أعلى كمية أمطار خلال شهر يناير بواقع 229.9 ملم على ميناء صقر في عام 2020.