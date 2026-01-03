"غرفة الشارقة".. جهود متواصلة لتمكين منتجي العسل المحلي

الشارقة في 3 يناير / وام / تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة جهودها الداعمة لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل من خلال الحرص تعزيز الصناعات الوطنية المتخصصة في هذا القطاع وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان مساهمتهم الفاعلة في رفد الناتج المحلي.

وتأتي جهود الغرفة في دعم قطاع العسل ضمن منظومة تنموية متكاملة تتماشى مع اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لخطة شاملة تستهدف استدامة المراعي الطبيعية وحماية السلالات المحلية، إذ تتضمن الخطة وضع إطار تشريعي متطور يشمل آلية ترخيص النحالين وتنظيم استخدام المواقع، بما يضمن تحويل هذا القطاع من نشاط تقليدي إلى منظومة اقتصادية مستدامة.

وأطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مهرجان الذيد للعسل الذي جسد منصة إستراتيجية حاضنة للمنتجين ومساحة تفاعلية تبرز جودة وتنوع المنتج المحلي، إذ نجح المهرجان في تسليط الضوء على الثراء البيئي للدولة وأتاح للمشاركين عرض أصناف عالية الجودة مثل عسل "السمر والسدر"، بالإضافة إلى التعريف بأنواع نادرة ينتجها النحالون المحليون.

وتركز الغرفة جهودها على دعم منتجي العسل وتوسيع نطاق التسويق وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات لتربية سلالات النحل المتأقلمة مع بيئة الدولة بما يضمن استمرارية سلاسل التوريد وكفاءتها الإنتاجية.

وأكدت الغرفة أن دعم قطاع تربية النحل وإنتاج العسل يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، مشيرة إلى أن المهرجانات والمبادرات التي تطلقها الغرفة تتجاوز أبعادها التجارية لتجسّد رؤيتها في المواءمة بين الأهداف الاقتصادية والحفاظ على الإرث الحضاري والبيئي للإمارة.

وأوضح محمد مصبح الطنيجي، مدير فرع غرفة الشارقة في الذيد، المنسق العام لمهرجان الذيد للعسل، أن الغرفة تتبنى إستراتيجية شاملة لدعم قطاع العسل ترتكز على التمكين الاقتصادي للنحالين وضمان جودة المنتج الوطني، وفتح آفاق التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً إلى أن النجاح المتنامي للقطاع في الإمارة يعكس الثقة المتزايدة بالمنتج المحلي ويؤكد نجاح جهود الغرفة في توفير منصات تسويقية مبتكرة تفتح آفاقا جديدة للنمو أمام رواد الأعمال.

وأشار الطنيجي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى ما يمثله مهرجان الذيد للعسل من بيئة حاضنة للمواهب الشابة والمشاريع الرائدة في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ودوره في تمكينهم من تحقيق التميز والنجاح في مشاريعهم بما يرسّخ مفاهيم الاستدامة في هذا القطاع المهم.

وأشاد عدد من النحالين بدور غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تعزيز مكانة العسل الإماراتي عبر دعم المشاريع العاملة في هذا المجال وتوفير مقومات بناء علاقة متينة بين منتجي العسل المحليين والمستهلكين.

وأشار أحمد المزروعي إلى جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم مهرجان الذيد للعسل وما قدمه من جوائز في مسابقات العسل لتحفيز المنتجين واستعراض المنتجات أمام شريحة واسعة من المستهلكين والتعريف بالقيمة الغذائية والشفائية للعسل.

وأكد يوسف المزروعي على حجم الاستفادة التي حققها من المشاركة في المهرجان الذي شكل منصة جامعة للخبرات وأحدث الأساليب في إنتاج أفضل أنواع العسل، لافتا إلى فوز شركته بالمركز الأول في مسابقات المهرجان والمركز الخامس عالمياً في جائزة لندن لأفضل عسل سدر ما يعكس جودة المنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة عالمياً.

وقال محمد محفوظ سالم صاحب إن الدعم الذي توفره غرفة تجارة وصناعة الشارقة للنحالين يسهم في تعزيز حضور المنتج الوطني وتشجيع التوسع في هذا القطاع الواعد.