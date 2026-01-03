أحمد النعيمي يقود فرسان الإمارات للقبي بطولة المجموعة الإقليمية للقدرة

أبوظبي في 3 يناير / وام / توج فرسان الإمارات بلقبي الفردي والفرق في النسخة الثانية من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل لمسافة 120 كلم (فئة النجمتين)، صباح اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، بمشاركة 102 فارس وفارسة من 10 دول.

وقاد الفارس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، الذي تصدر السباق وحقق الميدالية الذهبية، فرسان الإمارات لحصد اللقبين، بتصدر المراكز الأولى في البطولة التي نظمت بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي، وجوائزها 307 آلاف يورو.

وأكمل البطل المسافة الكلية على صهوة الجواد "جو لا ما جوري"، لاسطبلات "إيه بي اتش" محققا 4:55:13 ساعة بمعدل سرعة بلغ 24.39 كلم/ساعة، وجاء ثانيا فارس المنصوري مع "جيستي لا ماجوري" لاسطبلات "إم 7" مسجلا 4:56:02 ساعة، وثالثا سعيد أحمد الشامسي على صهوة "بوليو بروكسيمال" من اسطبلات "إم 7" بزمن قدره 4:56:40 ساعة.

وضم فريق الإمارات المتوج بالميدالية الذهبية، فارس المنصوري الوصيف في الفردي، وسعيد أحمد الشامسي الفائز بالمركز الثالث، وعيسى راشد المرزوقي صاحب المركز الحادي عشر، وعلي عبدالله الفلاسي الثامن عشر في الترتيب، بعد أن حقق الفريق أقل زمن للفرق بلغ 15:31:12 ساعة.

وحقق الفريق العراقي المركز الثاني في البطولة، وضم ليلى الفراج، وشجاع بلال، وبيداء شاكر، وزبيدة علي.

توج الفائزين، سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسلطان خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، وسامي الدهامي الرئيس الفخري لمجلس الإدارة بالاتحاد الدولي للفروسية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وتسلم جائزة المركز الأول الشيخ حميد بن أحمد النعيمي، نيابة عن البطل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي.

وأكد اليحيائي نجاح النسخة الثانية للبطولة وتحقيق أهدافها بتطوير رياضة القدرة في الدول الأعضاء بالمجموعة، والارتقاء بقدرات الفرسان وتنويع الفعاليات، موضحا أن المنافسة شهدت تنافسا قويا بين الفرسان للوصول إلى المراكز الأولى على مستوى الفردي والفرق.