سالم بن سلطان يشهد حفل استقبال خريجي أبناء الشحوح من الكليات العسكرية

رأس الخيمة في 3 يناير / وام / حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم بمناسبة تخرج كوكبة من أبناء قبيلة الشحوح برأس الخيمة من كلية خليفة بن زايد الجوية الدورة الـ (55) وجامعة زايد العسكرية الدورة (1).

حضر الحفل، الذي أقيم بجانب راك مول برأس الخيمة، عدد من وجهاء وأعيان القبائل والشخصيات والمسؤولين والمدعوين.

وهنأ الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي الخريجين وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن والحفاظ على مصالحه ومكتسباته وإنجازاته، كما حثهم على مواصلة البذل والعطاء، وتطوير قدراتهم ومتابعة المستجدات في مجال عملهم.

تخللت الحفل مجموعة من الأهازيج التراثية والفنون الشعبية قدمتها فرقة المزيود الحربية بهذه المناسبة.