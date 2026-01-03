محمد بن راشد يلتقي أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين في قصر زعبيل

دبي في 3 يناير / وام / التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت، في قصر زعبيل، جمعاً من أعيان البلاد وعدداً من الشيوخ وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين والوزراء وكبار مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الحوار البنّاء مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال، ودعم الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وخلال اللقاء، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الحضور بالعام الميلادي الجديد، متمنياً أن يكون عام 2026 عاماً للخير والبركة على الجميع، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح إيجابية، وترسيخ قيم التفاؤل والأمل، وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق الخير للوطن وأبنائه.

يأتي اللقاء في إطار حرص سموه على تعزيز التواصل المجتمعي المباشر، ومتابعة مسيرة العمل الوطني، في نهج يجسّد القرب من أفراد المجتمع والاستماع إلى مختلف الآراء والتطلعات، بما يعزز التماسك المجتمعي ويواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لهذا النهج القيادي القائم على التواصل القريب والاهتمام بالشأن العام، مثمنين توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تشكّل دافعاً لمواصلة العطاء والعمل بروح مسؤولة، وأكدوا اعتزازهم باللقاء وما يحمله من رسائل إيجابية تعزز الأمل والتفاؤل مع بداية عام جديد.