فوز شباب الأهلي وكلباء ودبا في دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي في 3 يناير / وام / فاز شباب الأهلي على الجزيرة 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد محمد بن زايد ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، وتوقف رصيد الجزيرة عند 18 نقطة.

وبالجولة ذاتها، فاز كلباء على عجمان 1-0 على استاد راشد بن سعيد، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، ويتوقف رصيد عجمان عند 13 نقطة.

كما حقق فريق دبا فوزه الأول هذا الموسم، والذي جاء على حساب البطائح بنتيجة 1-0 في استاد خالد بن محمد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويبقي البطائح عند نفس الرصيد.