الولايات المتحدة تكسر حاجز الـ 100 مليون طن وتتصدر صادرات الغاز المسال عالميا

واشنطن في 3 يناير / وام / حققت الولايات المتحدة سابقة تاريخية في عام 2025، حيث أصبحت أول دولة تتجاوز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال حاجز الـ 100 مليون طن متري في عام واحد، مستحوذة بذلك على ما يقارب ربع الإمدادات العالمية.

ووفقاً لبيانات "LSEG" التي نشرتها وكالة "بلومبرغ"، تفوقت واشنطن على أقرب منافسيها بفارق 20 مليون طن، مسجلة زيادة سنوية في الإنتاج بلغت نحو 23 مليون طن.

وعزا أليكس مونتون، مدير الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمي في شركة الأبحاث Rapidan Energy Group هذا النمو السنوي البالغ 24% إلى الاستخدام المكثف للمحطات الرئيسية والتشغيل السريع لمنشآت الإنتاج الجديدة، مما ساهم في تسجيل خمسة أرقام قياسية شهرية خلال العام.

