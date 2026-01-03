رئيس اتحاد الفروسية: بنية الإمارات التحتية وشراكتها مع الاتحاد الدولي تضعها في قمة خارطة الفروسية

أبوظبي في 3 يناير / وام / رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالميا في رياضة القدرة، مدعومة بتوجيهات قيادتها وتنظيمها لأبرز البطولات النوعية، وهو ما تجلى في نجاح "قرية الإمارات العالمية للقدرة" بالختم في استضافة النسخة الثانية من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل.

وأكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، في تصريح اليوم، أن هذا النجاح يعكس الثقة العالية التي يوليها الاتحاد الدولي للفروسية، واضعا القرية "قرية الإمارات العالمية للقدرة" في مصاف الأفضل عالميا بفضل تطويرها المستمر لبنيتها التحتية، ومرافقها الحديثة، وسجلها الحافل في استضافة البطولات الكبرى، بما في ذلك مونديال القدرة قبل عدة سنوات.

وشدد الريسي على متانة العلاقة الإستراتيجية مع الاتحاد الدولي، والتي أثمرت عن رئاسة الإمارات للمجموعة الإقليمية السابعة ودورها المؤثر في صياغة وتعديل القوانين المنظمة للعبة، مشيرا إلى أن البطولة تشهد نموا وتنافسية متصاعدة عاما بعد عام بين دول المنطقة، لاسيما بعد فوز العراق بلقب الفرق في النسخة الأولى، مما يرفع سقف التحدي للمراحل المقبلة.

واختتم بالتأكيد على أن طموح الفروسية الإماراتية، في ظل دعم القيادة الرشيدة، يركز على تمكين الفرسان من احتكار المراكز الأولى في المحافل الدولي كافة كهدف إستراتيجي ثابت للدولة.