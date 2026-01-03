انطلاق سباق مكرمة حاكم الشارقة لسن الفطامين بميدان الذيد

الشارقة في 3 يناير / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلق اليوم سباق مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لسن الفطامين - موسم 2026 بتنظيم وإشراف نادي الشارقة لسباقات الهجن.

تضمنت المنافسات، التي أقميت بميدان الذيد لسباقات الهجن، مشاركة هجن أبناء القبائل لسن الفطامين في ثمانية أشواط منها 6 أشواط لأهل الذيد وشوطان مفتوح.

وفازت بالشوط الأول "نمروده" لسلطان سيف عوض الكتبي، وفاز بالشوط الثاني "شاهين" لناصر حمد سعيد المنصوري، وفازت بالشوط الثالث "بنت الباز" لسلطان حارب ضحي المنصوري، وفي الشوط الرابع فاز "الشرس" لسلطان سيف عوض الكتبي، وفازت بالشوط الخامس "الشاهينية" لعبدالله حميد حارب الشامسي.

أما الشوط السادس ففاز به "شاهين" لعبدالله حميد حارب الشامسي، وفازت بالشوط السابع "الشاهينية" لعبدالله راشد محمد الغفلي، وفاز بالشوط الثامن "شاهين" لخليفة علي خليفة حميدان الفلاسي.

وأكد سعادة عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن سباق سن الفطامين بميدان الذيد يأتي بتوجيهات وبدعم مباشر من صاحب السمو حاكم الشارقة للحفاظ على هذا الموروث العريق للآباء والأجداد كما يمثل إضافة كبيرة للمهرجانات والسباقات السنوية التي ينظمها النادي.