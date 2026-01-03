الإمارات تستضيف النسخة الثالثة من بطولة القدرة الإقليمية

أبوظبي في 3 يناير / وام / أعلنت المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، ومقرها إمارة الشارقة، إقامة النسخة الثالثة من بطولة المجموعة للقدرة والتحمل للفردي والفرق في الإمارات.

وأكد سلطان اليحيائي، رئيس المجموعة، أن الاجتماع الفني المقرر في الأسبوع الأول من الشهر المقبل بالشارقة سيحدد تفاصيل الاستضافة والموعد المقرر للبطولة، على ضوء الطلبات الواردة من قرى القدرة والتحمل في الدولة بكل من أبوظبي ودبي، حسب الشروط المقررة، بعد النجاح المميز للمنافسة في نسختيها الأولى والثانية بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.

وكشف اليحيائي عن استمرار برامج التطوير في دول المجموعة، وتمكين كوادرها العاملة من القدرات والمهارات التي تسهم في الارتقاء بمختلف أنواع رياضات الفروسية إلى مستويات عالمية، ودعم الفرسان في القدرة والترويض وقفز الحواجز، مثنيا في الوقت نفسه على التعاون من جميع أعضاء المجموعة مع كل البرامج التي تستشرف مستقبل التطور، بأفضل الممارسات العالمية.