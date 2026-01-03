ترامب : واشنطن ستدير فنزويلا وتفتح حقول النفط أمام الشركات الأمريكية

واشنطن في 3 يناير / وام / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستتولى إدارة فنزويلا لضمان انتقال سياسي آمن ورشيد، موجها الدعوة لكبرى شركات النفط الأمريكية للتوجه فورا لاستغلال الاحتياطيات الهائلة وإصلاح البنية التحتية المتهالكة، وذلك كخطوة لاحقة للعملية العسكرية الأمريكية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن واشنطن استخدمت "خبرات خاصة" لإغراق العاصمة "كراكاس" في الظلام وقطع الكهرباء لتسهيل تنفيذ عملية "العزم المطلق"، التي أكد الجنرال دان كاين رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي أنها تمت بمشاركة 150 طائرة بعد أشهر من التخطيط.

ولوح ترامب بإمكانية تنفيذ موجة ثانية من الضربات "أكبر بكثير" إذا لزم الأمر.

وأكدت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، وفقا لشبكة "سي إن إن"، أن مادورو سيواجه أقصى درجات العدالة أمام المحاكم الأمريكية بتهم تشمل إرهاب المخدرات والتآمر ضد الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما خارج البلاد عقب غارات جوية تعرضت لها فنزويلا بما في ذلك العاصمة "كاراكاس".

