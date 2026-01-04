"العليا للتشريعات": دبي حققت بقيادة محمد بن راشد إنجازات استثنائية في شتى المجالات

دبي في 4 يناير /وام/ أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة، تمثل محطة مجيدة في تاريخ الوطن وذاكرة أبنائه، الذين يستذكرون ما حققته الإمارة من نقلات نوعية وإنجازات استثنائية في شتى المجالات، وما بلغته من مكانة عالمية في ظل قيادته الرشيدة.

وأوضح أن هذه المناسبة تلخص مسيرة من العطاء والإنجازات رسخت خلالها إمارة دبي مكانتها الرائدة حاضنة للطموح والابتكار ومنارة لاستشراف المستقبل، ونموذجاً تنموياً استثنائياً ومركزاً حيوياً في المشهد التجاري العالمي، بفضل الرؤية الاستشرافية والنهج القيادي والإداري المتفرد لسموّه، رعاه الله.

وأضاف: "نرفع في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مجددين العهد على مواصلة دعم وتحقيق الرؤى التنموية الطموحة لإمارة دبي بتشريعات تصنع المستقبل".