"إينوك" تهنئ محمد بن راشد بذكرى توليه مقاليد الحكم في دبي

دبي في 4 يناير /وام/ رفع حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، بالنيابة عن المجموعة، خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 20 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وقال لوتاه إن دبي خطت، تحت قيادة سموه الملهمة، خطوات واسعة في مسيرة النمو والتطور في شتى المجالات، لترسي معايير جديدة وتضع أهدافاً واضحة نحو بناء مستقبل مرن ومستدام ومتنوع في مجال الطاقة، وإن مجموعة اينوك، تسير على هذا النهج للاستثمار في تحول الطاقة في الدولة وتسخير التقنيات المتقدمة لتعزيز الابتكار وخفض الانبعاثات وتوفير حلول مسؤولة في إدارة الطاقة واستخدامها.

وأضاف أن مشاريع المجموعة في مجال البنية التحتية، وجهودها في مجال التنقل الأخضر، ومزيج الطاقة الصديق للبيئة، تدعم بشكل مباشر إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.