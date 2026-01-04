نخبة الأفراس والأمهار تتألق في اليوم الثاني لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية

عجمان في 4 يناير /وام/ شهد اليوم الثاني لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026، أمس السبت، تنافساً قوياً ومستوى فنياً عالياً بين الإسطبلات والمرابط المشاركة، وسط أجواء جماهيرية عكست مكانة البطولة وتميزها.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني في فئة الأفراس "4 سنوات وما فوق (ب)" عن انتزاع الفرس "بداير البدر" المملوكة لبدر عدنان أحمد محمد آل علي، المركز الأول برصيد 91.9 نقطة، وجاءت في المركز الثاني الفرس "أ ج أساي" لمالكها "محمد شيخ سليمان، بإجمالي 91.7 نقطة، فيما نالت الفرس "إ.س. سلمة" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، المركز الثالث برصيد 91.7 نقطة.

وفي منافسات الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق (ج)، فازت الفرس "إستونيا"، ليوسف أحمد عبد اللطيف أحمد آل علي، بالمركز الأول بعد أن حصدت 92.8 نقطة، وجاءت الفرس "ع ج فجر"، لراشد غانم محمد عبيد الهاجري، في المركز الثاني بمجموع 91.5 نقطة، فيما توجت الفرس "كريمة العالية، لراشد أحمد راشد خادم المهيري، بالمركز الثالث برصيد 91.2 نقطة.

وشهدت بطولة عجمان لجمال الخيل العربية منافسة قوية في فئة الأمهار عمر سنة (أ)، حيث انتزع المهر "اف في اي اكساجوبور" لنايلا حايك، المركز الأول بـ 91.1 نقطة، وحلّ في المركز الثاني المهر "دراج الزبير" للشيخ عبد الله محمد علي آل ثاني، برصيد 90.8 نقطة، بينما جاء المهر "در مرزان" لمحمد الجوعان سالم مبارك الشامسي، في المركز الثالث برصيد 90.7 نقطة.

وفي فئة "الأمهار عمر سنة (ب)"، خطف المهر "أ.س. غانم" للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، المركز الأول برصيد 92.1 نقطة، وجاء في المركز الثاني المهر "دي يمان" لمربط دبي للخيول العربية، بإجمالي 91.4 نقطة، بينما نال المهر "مظفر الزبير" للشيخ خالد سلطان عبد الله محمد آل ثاني، المركز الثالث برصيد 90.3 نقطة.

أما فئة "الأمهار عمر سنة (سي)" فأحرز المهر "منادي الزبير" للشيخ سلطان محمد عبد الله محمد علي آل ثاني، المركز الأول برصيد 91.7 نقطة، وجاء المهر "الأريام سكر" لإسطبلات الأريام العربية في المركز الثاني برصيد 91.3 نقطة، ونال المهر "شهاب الزبير" لمهره عبد الرحمن هاشل محمد الشامسي، المركز الثالث بإجمالي 90.7 نقطة.

وشهدت منافسات فئة الأمهار عمر سنتين (أ) تنافسا قوياً على الصدارة، حيث نجح المهر "الأريام الرويس" للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، في حسم المركز الأول برصيد 91.7 نقطة، وحلّ ثانياً المهر "محبوب الشراع" لإسطبلات الشراع بـ 91.5 نقطة، فيما جاء المهر "دي تاج" لمربط دبي للخيول العربية في المركز الثالث برصيد 91.3 نقطة.

وتواصلت الإثارة في البطولة مع منافسات فئة "الأمهار عمر سنتين (ب)"، حيث تمكّن "شامل الزبير" للشيخ فهد محمد عبد الله محمد آل ثاني، من اقتناص المركز الأول برصيد 91.2 نقطة، وحلّ في المركز الثاني "أس يو سطام" لمالكه حمد محمد سيف سحيم الحبسي، بـ 91 نقطة، فيما جاء "عجلان الزبير" لمطر حامد مصبح النيادي، في المركز الثالث برصيد 90 نقطة.

أما في فئة "الأمهار عمر 3 سنوات (أ)"، فنجح "ح. المزاحم" لحمد محمد راشد حسنوه الحبسي، في انتزاع المركز الأول بـ 91.2 نقطة، وجاء في المركز الثاني "غندور الهواجر" لمحمد فهد محمد مبارك الأحبابي، برصيد 90.7 نقطة، بينما حسم "الأريام ربان" المملوك لمطر شليويح مطر سيف المنصوري، المركز الثالث برصيد 90.6 نقطة.

واختتمت منافسات اليوم الثاني للبطولة، بفئة "الأمهار عمر 3 سنوات (ب)"، حيث اقتنص المهر "ا.س. نوران" لحماد سيف سعيد حماد الزعابي، المركز الأول برصيد 91.1 نقطة، وذهب المركز الثاني للمهر "إكسير الغيد"، لمربط الغيد للخيول العربية، بالرصيد نفسه (91.1 نقطة)، في منافسة قوية تقاربت فيها المستويات الجمالية بشكل لافت، فيما حصد المهر "غالي الباهية" ليوسف محمد علي محمد الرشيد، المركز الثالث برصيد 90.4 نقطة.