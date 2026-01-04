وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصي بتجنب التحليق فوق فنزويلا

بروكسل في 4 يناير /وام/ أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (AESA) شركات الطيران بتجنب التحليق في الأجواء الفنزويلية، وذلك على خلفية الضربات الأميركية الأخيرة، محذّرة من أن احتمال تفعيل أنظمة الدفاع الجوي يشكل "خطراً مرتفعاً على الطيران المدني".

وأوضحت الوكالة، في نشرة تحذيرية، أن فنزويلا قد تبقي على مستويات تأهب مرتفعة لقواتها الجوية ووحدات الدفاع الجوي، في ظل التوترات المتصاعدة وإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية إضافية محدودة.

وأضافت النشرة أن هذا الوضع يرفع من مخاطر الخطأ في التقدير أو سوء التعرف على الأهداف، معتبرة أن مستوى المخاطر على الرحلات الجوية المدنية في المجال الجوي الفنزويلي يُعد مرتفعاً في المرحلة الحالية.