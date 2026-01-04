ختام منافسات السباق الخامس للخيول العربية الأصيلة بمضمار العين

العين في 4 يناير / وام / اختتمت مساء أمس على مضمار نادي العين للفروسية فعاليات السباق الخامس في الموسم للخيول العربية الأصيلة من 7 أشواط، بإجمالي جوائز بلغت 600 ألف درهم.

وأسفرت المنافسات عن فوز خيول "ياس للسباقات" بثنائية عبر الفرس "أجواء"، والجواد "طارق"، وحقق المهر "إي إس شداد" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي فوزه الأول.

وتصدرت الفرس "أجواء"، بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان، الشوط الأول لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة "المبتدئة" عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وذهبت الصدارة في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، إلى "طارق"، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سيلفستر دي سوسا، وخصص للخيول العربية الأصيلة "قوائم" عمر 5 سنوات فما فوق، وجوائزه 150 ألف درهم.

وتفوق الجواد "ابتاون وولك ذا لاين" لأبوظبي ريسنج، بإشراف سالم المرر، وقيادة ساندرو بايفا، على منافسيه في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وكانت المهرة "نوريا دو لياجليه" لحمد علي الطائي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبدالعزيز البلوشي، على موعد مع الفوز في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، للخيول العربية الأصيلة "المبتدئة" عمر 4 سنوات، وجوائزه 70 ألف درهم.

وهيمن المهر "إي إس شداد" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا، على الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة "توليد الإمارات" عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وحقق "عزام" لعلي حداد، بإشراف قيس عبود، وقيادة ساندرو بايفا "ثلاثية"، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة، عمر 4 سنوات، وجوائزه 85 ألف درهم.

واختتم "الليث" لليث للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة ريتشارد مولن، الأمسية بالفوز في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق، وجوائزه 85 ألف درهم.

وتوج الفائزين في ختام فعاليات السباق سعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعلى فاروق مدير الفروسية بنادي العين.