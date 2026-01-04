الزفين بطلا لموسم "الشواحيف" في خورفكان

خورفكان في 4 يناير / وام / اختتمت أمس منافسات بطولة الإمارات للشواحيف للقوارب الخشبية السريعة، بإقامة الجولة الختامية في مدينة خورفكان، ضمن المهرجان البحري.

وأسفرت المنافسات عن فوز البطل عارف الزفين باللقب، بعد نجاحه مع مساعده يوسف الصبوري في قيادة قارب المشخص رقم 33 لحسم الصدارة برصيد 77 نقطة، وجاء ثانياً قارب "سنيار مارين" بقيادة صالح محمد علي الشامسي وحسن علي الشامسي، وثالثا قارب المشخص رقم 20 بقيادة خليفة بن ذيبان وحميد بن ذيبان.

وتصدر قارب المشخص رقم 33 الترتيب العام برصيد 77 نقطة، وجاء قارب هياف رقم 19 وصيفا بقيادة محمد سعيد سهيل ومشاركة أحمد خميس محرزا 72 نقطة، وقارب المشخص رقم 20 ثالثاً بقيادة خليفة بن ذيبان ومشاركة حميد بن ذيبان برصيد 68 نقطة.

كما حقق الزفين صدارة سباق كسر الكيلو بمشاركة يوسف الصبوري، وجاء ثانيا ماجد الخلف بمشاركة محمد الحمري، وثالثا خليفة بن ذيبان وحميد بن ذيبان.

وقال سعادة أحمد عيسى الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، إن إنجاز الزفين جاء تتويجا لجهد كبير ومستوى تنافسي مميز، مشيرا إلى أن الجولة الختامية جسدت النجاح الكبير للبطولة في ترسيخ الموروث البحري الإماراتي الأصيل.