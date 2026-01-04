روسيا تعلن السيطرة على "بودولي" وأوكرانيا تؤكد صمود "رودينسكي" وسط 211 اشتباكا

موسكو وكييف في 4 يناير / وام / شهدت جبهات القتال في أوكرانيا تصعيدا ميدانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث سجلت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع 211 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية، تركزت أعنفها قرب مدينة بوكروفسك، فيما تضاربت الأنباء حول السيطرة الميدانية في عدة محاور.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة "بودولي" في مقاطعة خاركوف، مؤكدة القضاء على نحو 1120 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 210 طائرات مسيرة وقنبلة موجهة خلال يوم واحد.

في المقابل، نفت القيادة العسكرية الأوكرانية سقوط بلدة "رودينسكي" التابعة لبوكروفسك، مؤكدة عبر بيان لوكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" أن اللواءين 14 و20 يواصلان الحفاظ على مواقعهما الدفاعية ويكبدان القوات الروسية خسائر فادحة، مشيرة إلى أن إجمالي خسائر روسيا البشرية بلغ نحو 900 جندي خلال اليوم الماضي.

وعلى صعيد الحرب الجوية، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت خلال أسبوع واحد أكثر من 1000 هجوم بطائرات مسيرة و1070 قنبلة انزلاقية و6 صواريخ، مطالبا الحلفاء بتسريع وتيرة المساعدات الدفاعية، في حين أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية اعتراض 39 مسيرة من أصل 52 أطلقت منذ مساء أمس.

