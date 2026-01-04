"قطر للطاقة" تتفق على توريد 24 شحنة غاز لمصر صيف 2026

الدوحة في 4 يناير / وام / أعلنت "قطر للطاقة" عن التوصل لاتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمصر خلال صيف عام 2026، وذلك بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتعزيز التعاون وبحث إمدادات إضافية طويلة الأمد.

وقع الاتفاقية في الدوحة، المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الكعبي قوله إن هذه الخطوة تبني على الشراكات الناجحة بين الجانبين، وتهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر ودعم نموها الاقتصادي والصناعي، مشيرا إلى الاتفاق على بدء مناقشات جديدة لتأمين احتياجات مصر المستقبلية من الغاز بشكل مستدام.

