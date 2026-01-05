بريد الإمارات يوثّق إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج بطوابع تذكارية

دبي في 5 يناير/ وام/ أصدر بريد الإمارات، مجموعة من الطوابع التذكارية توثّق محطة وطنية بارزة في تطوير التعليم المدرسي، والتي تمثّلت بإدراج الذكاء الاصطناعي كمادة دراسية ضمن المناهج التعليمية، بما يعكس توجّه الدولة نحو ترسيخ المهارات المستقبلية بصورة مؤسسية ومنهجية، وبما يدعم جاهزية الأجيال للتعامل الواعي والمنتج مع التحولات التقنية المتسارعة.

ويأتي هذا الإصدار بالتزامن مع بدء تطبيق مادة الذكاء الاصطناعي من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر اعتبارًا من العام الدراسي 2025–2026، في إطار يستهدف تزويد الطلبة بالمعارف الأساسية لفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، وبناء قدراتهم على التفكير النقدي وصناعة الحلول المبتكرة، وبما يتسق مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري.

وتضم المجموعة أربعة طوابع تذكارية بتصميم بصري موحّد يحمل عنوان “عام المجتمع – التعليم بالذكاء الاصطناعي”، وتبرز في كل طابع مشاهد تعليمية داخل بيئة مدرسية مدعّمة بعناصر رقمية معاصرة، من التعلّم عبر الأجهزة الذكية، إلى تطبيقات الروبوتات، ووصولًا إلى توظيف التقنيات المتقدمة مثل الطائرات دون طيار ضمن سياقات تعليمية مستقبلية.