13.3 %ارتفاعا في إيرادات قطاع البرمجيات بالصين خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2025

بكين في 5 يناير/ وام/ تجاوزت إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 13 تريليون يوان "حوالي 1.86 تريليون دولار أمريكي" خلال الـ11 الأولى من العام الماضي، بزيادة 13.3 % على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي أرباح صناعة البرمجيات بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وحسب البيانات، سجلت إيرادات منتجات البرمجيات نموا مستقرا خلال الفترة المذكورة، إذ مثلت أكثر من 20 % من إجمالي إيرادات الصناعة، فيما حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم، بلغ ما يقرب من 70 % من إجمالي إيرادات الصناعة.

وخلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر من عام 2025، بلغت صادرات البرمجيات 56.89 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي.