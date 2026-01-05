"دبي لصناعات الطيران" تعلن نتائج عملياتها التجارية لعام 2025

دبي في 5 يناير /وام/ أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، اليوم عن نتائج أعمالها وعملياتها التجارية لكامل عام 2025.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، جمعت المجموعة تمويلاً بقيمة 3.9 مليار دولار عبر الاقتراض بمتوسط فترة استحقاق مرجحة تبلغ 5.3 سنة، كما دخلت سوق الصكوك بإصدار صكوك مرجعية بقيمة 650 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وحصلت على نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة التصنيف الائتماني KBRA.

وبحسب البيان، واصل قسم تأجير لطائرات نموه، بتوقيع وإتمام صفقة الاستحواذ على شركة Nordic Aviation Capital بقيمة ملياري دولار، والاستحواذ على 280 طائرة "261 منها مملوكة و19 مدارة"، كما شهد العام بيع 112 طائرة "95 منها مملوكة ، و17 مدارة".

كما شهد العام الماضي توقيع 273 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل "227 مملوكة، و46 مدارة".

وتم توقيع وإتمام صفقة بيع وإعادة تأجير طويلة الأجل لعشر طائرات من طراز بوينغ 737-9 مع يونايتد إيرلاينز، وتأجير عشر طائرات من طراز بوينغ 737-8 لشركة AJet بعقد طويل الأجل، وتسعير إصدار لسندات مضمونة بأصول "ABS" للطائرات بقيمة 610 ملايين دولار موزعة على شريحتين، وذلك لصالح أحد العملاء الذين تدير أصوله الشركة.

وسجل قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" أكثر من 1.8 مليون ساعة عمل، وأكثر من 320 فحصاً للطائرات، وخدمة أكثر من 60 شركة طيران من أكثر من 30 دولة في 5 قارات، وافتتاح حظيرة طائرات جديدة بخمسة مسارات، مما زاد السعة بنسبة 30%.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، بهذه المناسبة، إن عام 2025 شكّل محطة مفصلية جديدة في مسيرة دبي لصناعات الطيران، حيث واصلت توسيع نطاق حضورها العالمي وتعزيز موقعها شركة رائدة في خدمات الطيران.

وأشار إلى أن قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي إيه إي كابيتال"، أنهي العام بتحقيق نمو في حجم الأسطول بنسبة 35%، ما أهّله للدخول ضمن أكبر خمس شركات عالمياً في مجال تأجير الطائرات من حيث حجم الأسطول، في حين تواصل "دي إيه إي للهندسة" ترسيخ مكانتها شركة مستقلة ورائدة إقليمياً في صيانة وإصلاح هياكل الطائرات.