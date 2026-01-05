ختام منافسات صعود تل مرعب للسيارات ضمن مهرجان ليوا الدولي

أبوظبي في 5 يناير/ وام/ اختتمت فعاليات صعود تل مرعب للسيارات، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، بتتويج أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات، عقب منافسات قوية شهدت مشاركة واسعة من نخبة المتسابقين من داخل الدولة وخارجها، وسط حضور جماهيري كبير ومستويات فنية عالية على أحد أصعب مسارات الصعود الرملي في المنطقة.

وشملت المنافسات فئات الهايلوكس، الوكالة، LS V8 تيربو، الفئة المفتوحة، وفئة غاز L6، حيث قدم المشاركون أداءً مميزاً انعكس في الأرقام والأزمنة المسجلة، ما أضفى طابعاً تنافسياً عالياً على مجريات السباق.

وجرى تكريم الفائزين في حفل الختام بحضور حمدان سيف المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وعبدالله بطي القبيسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء المجلس ومسؤولي الإدارة التنفيذية .

وأسفرت النتائج عن فوز إبراهيم أحمد الشنيفي بالمركز الأول في فئة الهايلوكس بزمن بلغ 6.183 ثانية، فيما توج عبدالمحسن صالح العبيدان بالمركز الأول في فئة الوكالة بزمن 6.732 ثانية.

وفي فئة LS V8 تيربو، حقق صالح بن عبدالله بن صالح الحواس المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 6.067 ثانية، بينما حقق خالد عبدالله راشد صدارة الفئة المفتوحة بزمن 5.550 ثانية، والذي يعد أحد أسرع الأزمنة المسجلة في المنافسات.

أما فئة غاز L6، فقد شهدت فوز جاسم محمد آل علي بالمركز الأول بزمن 6.028 ثانية، بعد منافسة قوية مع بقية المشاركين.

وأكدت اللجنة المنظمة أن منافسات صعود تل مرعب شكلت إحدى أبرز محطات مهرجان ليوا الدولي هذا العام، لما تحمله من تحدٍ وإثارة، ولما تعكسه من تطور ملحوظ في مستوى التنظيم والمشاركات.

وتم توزيع سيارات على عدد من الفائزين في مختلف الفئات، في خطوة تحفيزية .