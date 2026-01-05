"بروبتيك كونيكت" ينطلق في دبي 4 و5 فبراير المقبل في أول انعقاد له بمنطقة الشرق الأوسط

دبي في 5 يناير/ وام/ أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن استضافة النسخة الإقليمية الأولى من مؤتمر "بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026"، الحدث الأول من نوعه في المنطقة لتكنولوجيا العقارات، وذلك يومي 4 و5 فبراير المقبل في فندق جراند حياة دبي. وتأتي استضافة هذا الحدث في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع التحوّل الرقمي والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومن بينها القطاع العقاري، في صميم مسار مضاعفة حجم اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد الرقمي.

ويُجسّد هذا الحدث العالمي رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي مدينة المستقبل، ومركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، ووجهة أولى للشركات والمجتمعات التي تعمل على صياغة مستقبل القطاع العقاري العالمي، إذ تنسجم استضافة "بروبتيك كونيكت" مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تقودها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والهادفة إلى تمكين التكنولوجيا العقارية، وتعزيز مركزية البيانات، ورفع كفاءة السوق وشفافيته، وتوفير تجربة متكاملة للمتعاملين، بما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري وزيادة حجم التعاملات العقارية خلال العقد المقبل.

ومن خلال الحدث، تواصل الدائرة دورها في ربط السوق العقاري المحلي بأحدث الحلول العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقنيات الرقمية، بما يعزز جاهزية القطاع لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويدعم مكانة دبي كوجهة رائدة لصناعة مستقبل العقار المدعوم بالابتكار.

ومن المنتظر أن يستقطب "بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط" أكثر من 3000 مشارك من حول العالم، بمشاركة ما يزيد على 1,500 شركة تمثّل منظومة القطاع العقاري بمختلف مكوّناتها، بما في ذلك مُلّاك ومطوّرو ومشغّلو العقارات، والمستفيدون منها، والوسطاء العقاريون، ومزوّدو الحلول والتقنيات، إلى جانب مستثمري رأس المال الجريء، المتخصّصين في التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي وابتكار حلول القطاع.

ويتماشى انعقاد المؤتمر في دبي والمعرض والفعاليات المصاحبة له مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة في قيادة مسار التحوّل الرقمي واعتماد الحلول المبتكرة في القطاع العقاري، وترسيخ منظومة عقارية متقدمة قائمة على التكنولوجيا والابتكار والاستدامة.

ويُعد "بروبتيك كونيكت" أسرع مؤتمرات تكنولوجيا العقارات نمواً على مستوى العالم، حيث يجمع أكثر من 200 متحدث عالمي من أبرز المؤسسات العقارية والاستثمارية والتكنولوجية في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا، لعرض أحدث التجارب والخبرات والرؤى المؤثرة في مسار التحوّل الرقمي للقطاع.

وتضم أجندة المؤتمر أكثر من 60 جلسة حوارية متخصصة على خمس منصّات رئيسية تغطي قطاعات السكن والضيافة والتجارة والصناعة والتطوير العقاري وإدارة الأصول، إلى جانب 50 دراسة حالة لمشاريع عالمية ناجحة، و25 ورشة عمل واجتماعاً مغلقاً تستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، وتقنيات تحسين الكفاءة التشغيلية.

كما يوفر المؤتمر منصات واسعة للربط بين الشركات الناشئة ورواد التكنولوجيا والمستثمرين، من خلال منطقتي معارض ومساحات مخصّصة للّقاءات الثنائية التي تُدار عبر تطبيق "PropTech Connect" لتمكين التواصل الفعّال بين المشاركين.

وتم اختيار دبي لاستضافة نسخة الشرق الأوسط لتكون أول وجهة عالمية ضمن خطة "بروبتيك كونيكت" للتوسع الدولي عبر أربع فعاليات كبرى في أوروبا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وآسيا، حيث جاء هذا الاختيار بعد سلسلة من اللقاءات المثمرة بين القائمين على الحدث ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتعكس هذه الاستضافة الدور المحوري لأراضي دبي في قيادة التحوّل التقني للقطاع العقاري المحلي، وترسيخ منظومة عقارية مبنية على الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة بيانات السوق، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ومبادرات الإمارة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الجاهزية المستقبلية، كما تؤكد الاستضافة التزام الدائرة بتعزيز تنافسية القطاع العقاري عبر استقطاب أبرز شركات التكنولوجيا العقارية والمستثمرين العالميين، وبناء شبكة علاقات دولية تتيح فرصاً نوعية للتعاون، وتدعم مكانة دبي كمنصّة رائدة لصناعة مستقبل العقار المدعوم بالابتكار.