إعلان البرنامج الزمني لنتائج الفصل الدراسي الأول

أبوظبي في 5 يناير / وام / أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025 – 2026 لكافة المراحل الدراسية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 7 يناير وحتى يوم الجمعة 9 يناير الجاري.

وخصصت الوزارة بحسب البرنامج الزمني المُعلن عنه يوم الأربعاء 7 يناير لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الرابع في الساعة 10 صباحاً.

كما تم تخصيص يوم الخميس 8 يناير لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الخامس إلى الصف الحادي عشر، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف الدراسية من الصف الخامس إلى الصف الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف الدراسية من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر في الساعة 2 ظهراً، في حين سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر يوم الجمعة 9 يناير في الساعة 10 صباحاً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك اعتباراً من الساعة المحددة لنتائج كل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.