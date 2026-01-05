ختام بطولة الشطرنج السريع في العين

العين في 5 يناير/ وام/اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة الشطرنج السريع، على مدار 7 جولات بمشاركة 78 لاعبا ولاعبة من 15 دولة، وسط أجواء تنافسية، ومستويات فنية عالية.

وأسفرت المنافسات عن تتويج غيث سعيد صفصوف النعيمي، بطل الإمارات للشباب لعام 2025، بالمركز الأول، وجاء ثانيا أيهم سيد، وثالثا أحمد محمد سعيد، وفاز أحمد يونس الخميري، وشيخة عبدالله المريخي بجائزتي الأفضل للاعبي الإمارات.

كما فاز زايد العلي، ومريم الكندي، بجائزتي الأفضل للفئة العمرية تحت 14 سنة، وحمدان العلي، وفاطمة ناصر الشامسي بجائزة فئة تحت 12 سنة، وسعد النعيمي، والعنود النعيمي بجائزة فئة تحت 10 سنوات، ومحمد مصبح الكعبي، وسلامة البدواوي بجائزة فئة تحت 8 سنوات، وأيان حسيب، وأسماء مخملجي بجائزة الأفضل على مستوى الأكايميات.

وتوج الفائزين في ختام المنافسات هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي.