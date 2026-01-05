قمة المليار متابع تشهد إقبالاً غير مسبوق على المشاركة في فعالياتها وتعلن نفاد جميع باقات التذاكر

دبي في 5 يناير/ وام/ أعلنت قمة المليار متابع عن نفاد جميع باقات التذاكر لحضور فعاليات نسختها الرابعة، التي تنطلق، يوم الجمعة المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام في (أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

ويعكس هذا الإقبال غير المسبوق، المكانة التي رسختها قمة المليار متابع كأكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي يتوقع أن يحضرها أكثر من 30 ألف شخص ويشارك فيها أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليار متابع.

وتشمل الباقات التي وفرتها القمة: "باقة كبار الشخصيات" التي تتيح للزوار الدخول لمدة ثلاثة أيام إلى جميع الجلسات، وقاعات المتحدثين، والطاولات المستديرة، والفعاليات الجانبية للقمة، إضافة إلى حضور الحفل الختامي للقمة الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة.

كما طرحت القمة باقتي "اكسبو" و"المبدعون المحترفون" اللتين تتيحان للزوار الدخول لمدة ثلاثة أيام إلى الجلسات المخصصة لمسارات القمة الثلاثة التي تشمل مسارات التكنولوجيا والاقتصاد والمحتوى والمصممة خصيصاً لضمان استفادة صناع المحتوى الهواة والمحترفين من برنامج القمة الثري، إضافة إلى الحصول على امتيازات لباقة "المبدعون المحترفون" لحضور الحفل الختامي والفعاليات الجانبية للقمة وغيرها من المزايا.

وتنظم القمة أكثر من 580 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة ومناظرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل، يشارك فيها متخصصون إقليميون وعالميون، ومن بينهم أكثر من 150 رئيساً تنفيذياً وخبيراً، حيث تستعرض الجلسات أحدث الاتجاهات في صناعة المحتوى، وتركّز على مستقبل المنصات الرقمية وتأثيرها المتصاعد في مختلف القطاعات.

وكانت القمة قد أعلنت عن أبرز المتحدثين خلال النسخة الرابعة، حيث تضم القائمة كلاً من: جيمس ستيفن دونالدسون المعروف بـ "مستر بيست" صاحب أكبر قناة على يوتيوب بعدد المتابعين، ولارا ترمب زوجة نجل الرئيس الأمريكي وهي منتجة ومقدمة مشهورة للبرامج التلفزيونية، والممثل والمنتج الأمريكي المشهور ويل سميث، وماكس أميني الكوميدي ومقدم البودكاست والمنتج والمخرج الأمريكي من أصل إيراني صاحب الشهرة العالمية، وسايمون سكويب المستثمر البريطاني المعروف بمبادراته في دعم رواد الأعمال، ومحمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، واللاعب الإنجليزي المعتزل ريو فرديناند صاحب المسيرة الأسطورية في كرة القدم.

وتجمع القمة كبرى منصات التواصل الاجتماعي تحت سقف واحد للمرة الثانية، وتشمل هذه المنصات كلاً من: (Snapchat، وX، وYouTube، وTikTok، وGoogle Gemini، وشركة Meta وتضم "Facebook، وInstagram، وWhatsApp"، وDisney+، وTWITCH).

وأطلقت قمة المليار متابع عدة مبادرات عالمية نوعية، حققت تفاعلاً واسعاً على مستوى العالم، وفي مقدمتها حملة "1billion acts of Kindness" "مليار عمل مجتمعي" بالشراكة مع MrBeast، وبدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، والتي وجدت تفاعلاً عالمياً كبيراً بأكثر من 170 ألف عمل مجتمعي وإنساني وأكثر من 100 ألف مشاهدة خلال 3 أسابيع، وكذلك جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع Google Gemini، والتي تعتبر أكبر وأغلى جائزة عالمية من نوعها وقيمتها مليون دولار، حيث أبدى أكثر من 30 ألف شخص من 116 دولة اهتماماً بالجائزة، واستقبلت 3500 فيلم للمشاركة في الجائزة.

ويمثل الإقبال الكبير الذي تشهده القمة في نسختها الرابعة تأكيداً لمكانتها كمنصة رائدة تجمع بين الإلهام والمعرفة والفرص، ويجعل من نسختها الرابعة حدثًا استثنائيًا ينتظره صُنّاع المحتوى وروّاد الإعلام الرقمي من مختلف أنحاء العالم.

كما يؤكد هذا الحضور المتزايد في فعاليات القمة أن صناعة المحتوى الهادف في المنطقة والعالم تعيش مرحلة نمو مدفوعة بوعي أكبر بالقدرة على صناعة التغيير الإيجابي، وبحضور جيل جديد من المبدعين الذين يرون في القمة الملتقى الأهم للتعلّم، والتواصل، واكتشاف الفرص التي تساهم في بناء مسارهم المهني بالكامل.