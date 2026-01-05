جمعية الصحفيين تنظم ورشتين تدريبيتين

دبي في5 يناير/ وام/ نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، ورشتين تدريبيتين " إتيكيت العمل والبروتوكول الدولي" في مقريها بأبوظبي ودبي ضمن البرامج المهنية التي تنفذها بهدف الارتقاء بالمهارات السلوكية والمهنية لأعضائها .

وقالت فضيلة المعيني، رئيسة الجمعية، إن تنظيم الورش يندرج ضمن حرص الجمعية على تمكين الصحفيين والإعلاميين من أدوات المعرفة المهنية المتكاملة، مشيرة إلى أن الإتيكيت والبروتوكول أصبحا جزءاً أصيلا من منظومة النجاح المهني وبناء الصورة الذهنية الإيجابية للإعلامي والمؤسسة التي يمثلها.

وأضافت " تسعى الجمعية من خلال هذه البرامج النوعية إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئات العمل، وتعزيز الوعي بأهمية السلوك المهني الراقي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الإعلامي والاحترافي، ويسهم في ترسيخ مكانة الصحفي الإماراتي محلياً ودولياً".

قدم الدورتين الدكتور محمد المرزوقي، خبير الإتيكيت والبروتوكول الدولي .