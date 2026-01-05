"أبوظبي للرياضات البحرية" يعلن تفاصيل فعاليات مهرجان يناير

أبوظبي في 5 يناير/وام/أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إطلاق مهرجان أبوظبي البحري، على مدار 10 أيام من 10 إلى 18 ينايرالجاري، ويتضمن 5 بطولات بحرية تجمع بين السباقات التراثية، والبطولات البحرية الحديثة.

وأوضح في بيان له، أن برنامج المهرجان يشهد إقامة سباقي أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدما، والحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدمًا، وبطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، لدعم وجود المرأة في مختلف الرياضات البحرية.

كما أشار إلى تنظيم سباق العالية للبوانيش الشراعية، وبطولة الإمارات للزوارق السريعة الفورمولا 4، بالإضافة إلى معسكر تدريبي للفورمولا 4، لتطوير قدرات المتسابقين، وصقل مهاراتهم الفنية، لإعداد أجيال جديدة من الأبطال.

وأكد النادي حرصه على تقديم برنامج متكامل يجمع بين المنافسة الرياضية، والحفاظ على التراث البحري، وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز من مكانة أبوظبي كحاضنة رئيسية للرياضات البحرية، ومركز جذب للفعاليات البحرية الكبرى على المستويين المحلي والدولي.