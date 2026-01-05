إطلاق مركز "مُعين" للاستشارات دعما للأسرة والطلبة في رأس الخيمة

‏رأس الخيمة في 5 يناير / وام / أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، عن إطلاق مركز "مُعين" للاستشارات التعليمية والتربوية، انسجاما مع عام الأسرة، وضمن رؤيتها المستدامة لدعم الاستقرار الأسري والتربوي، كخدمة مجتمعية تقدمها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني scef.ae .

وتركز الخدمة على تمكين أولياء الأمور من أداء دورهم التربوي بفعالية من خلال تزويدهم بأساليب عملية للتعامل مع التحديات التي يواجهها أبناؤهم في التحصيل الدراسي أو في السلوك والانضباط، كما تستهدف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، عبر جلسات إرشادية تراعي الفروق الفردية وتعمل على تعزيز الدافعية والانضباط الذاتي، بما ينعكس إيجابا على أدائهم الأكاديمي واستقرارهم النفسي.

ويساهم "مُعين" كذلك في دعم المعلمين والمرشدين التربويين من خلال تقديم أدوات وأساليب حديثة للتعامل مع التحديات التعليمية داخل الصفوف الدراسية وبناء جسور تواصل فعالة بين المدرسة والأسرة، لضمان تكامل الأدوار وتحقيق أفضل النتائج للطلبة.

وأكدت سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن إطلاق مركز "مُعين" يأتي في سياق التزام المؤسسة بدورها المجتمعي ضمن عام الأسرة واستمرارا لنهجها الإنساني والتربوي في دعم منظومة التعليم والمجتمع.

وأضافت أن المؤسسة تؤمن بأن جودة التعليم تبدأ من داخل الأسرة، وأن تمكين ولي الأمر هو الأساس في بناء أجيال واثقة وقادرة على التعلم والمواصلة، مشيرة إلى أن "مُعين" سيكون منصة استشارية تسهم في الارتقاء بالبيئة التعليمية.

ويغطي نطاق الخدمة ثلاث فئات رئيسية تشمل الطلبة من مختلف المراحل وأولياء الأمور الراغبين في تطوير مهاراتهم التربوية والمعلمين والمرشدين الباحثين عن أدوات عملية للتعامل مع التحديات اليومية داخل الصفوف، كما يشمل تقديم استشارات متخصصة في إدارة التشتت الدراسي وصعوبات التعلم وضعف الدافعية والسلوكيات الصفية والخلافات بين الأسرة والمدرسة.

ويتيح المركز تقديم الطلبات عبر الموقع الرسمي للمؤسسة حيث يتم استقبال الحالات وتحليلها من قبل مختصين بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الاختصاص وتقديم توصيات واستراتيجيات قابلة للتنفيذ مع متابعة لقياس أثر الخطة الإرشادية ومؤشرات تقدم الحالة.