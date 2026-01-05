ختام منافسات العامة مُلاك في بطولة فزاع للتلواح

دبي في 5 يناير /وام/اختتمت اليوم، منافسات فئة العامة مُلاك ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية “التلواح”، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 15 يناير الجاري بجوائز مالية تتجاوز 17 مليون درهم.

وشهدت منافسات اليوم، إقامة أشواط القرموشة لفئة العامة مُلاك، حيث أحرز محمد خلفان المنصوري شوط الرمز فرخ بالطير “الهبوب” بزمن بلغ 16.841 ثانية، تلاه أحمد خلفان المزروعي بالطير “ثلجي” بزمن 16.991 ثانية، ثم عبد الله ناصر المنصوري بالطير “تشريف” بزمن 17.012 ثانية. وفي شوط رمز القرموشة جرناس، توّج جمعة عبد الله الفلاحي بالمركز الأول بالطير “جي 2” مسجلًا 16.644 ثانية، وجاء خليفة عبد الله الفلاسي ثانيًا بالطير “لوسيل”، وراشد عبد الله المري ثالثًا بالطير “جيه 45”.

كما تألق حمد بن مجرن الكندي في شوط الرمز لفئة بيور جير فرخ بالطير “رماد”، فيما حصد راشد محمد المنصوري المركز الأول في شوط الرمز لفئة بيور جير جرناس بالطير “الجاز”.

وفي ختام المنافسات، توّج راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقه راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة، الفائزين بالمراكز الأولى، بعد أربعة أيام شهدت 20 شوطًا اتسمت بالقوة والندية.

وتتواصل منافسات البطولة غدًا مع انطلاق أشواط العامة مفتوح، تليها أشواط المحلي المفتوح وأشواط الشيوخ حتى 15 يناير.