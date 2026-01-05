"طرق دبي" تطلق مشروع "ساحة الروية"

دبي في 5 يناير / وام / أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشروع "ساحة الروية" لتنظيم إيواء وتخزين الكرفانات والقوارب، ومنها قوارب الجيت سكي، والمقطورات وعربات بيع الأطعمة، وذلك بهدف حماية حرم الطريق وتحقيق السلامة المرورية وتعزيز الجمالية العامة للمدينة.

وقالت الهيئة إن المشروع يوفر حلولاً متكاملة وآمنة لتنظيم الإيواء والتخزين، ويحد من الوقوف العشوائي .

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة : “يهدف المشروع إلى توفير حلول متكاملة وآمنة لإيواء الكرفانات والقوارب والمقطورات وعربات بيع الأطعمة، بما يتماشى مع مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للعيش والسياحة والأعمال”.

وأضاف : “تمثل المبادرة ركيزة أساسية للحد من الممارسات العشوائية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية. وأوضح أن الساحة ستوفر 335 موقفاً مجهزاً بأحدث البنى التحتية .