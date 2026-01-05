حديقة أم الإمارات تستضيف مهرجان "ذا ريج" للعام الرابع على التوالي

أبوظبي في 5 يناير/ وام / تستضيف حديقة أم الامارات، فعاليات مهرجان "ذا ريج" الترفيهي، للعام الرابع على التوالي، من 7 إلى 11 يناير الجاري، لتقدم للزائرين تجربة مستوحاة من أجواء طوكيو، تجمع بين العروض الترفيهية المباشرة، والأنشطة الإبداعية، وتجارب الطعام المتنوعة.

يستمد المهرجان هذا العام إلهامه من الثقافة اليابانية، وإبداعاتها تحت شعار"نلتقي في طوكيو"، مع إعادة تقديمها بأسلوب يتناسب مع جمهور دولة الإمارات، بما يعكس تركيز الفعالية على التواصل وبناء المجتمع.

يشارك في المهرجان أكثر من 100 مجموعة مختارة من متاجر التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه والتي تضمن للزوار تجربة استثنائية.

ويضم "ذا ريج" عدة مناطق رئيسية، تشمل منطقة المأكولات والمشروبات التي توفر شاحنات وأكشاك الطعام وأماكن الجلوس إلى جانب العروض الترفيهية والألعاب، بالإضافة إلى منطقة الأزياء والمتاجر لعشاق التسوق والتي تقدّم تشكيلة مختارة من الأزياء والعطور والمجوهرات ضمن أجواء راقية ومميزة.

ويمكن لزوّار حديقة أم الإمارات من الجمعة 9 يناير إلى الأحد 11 يناير الاستمتاع بفعالية سوق الحديقة، التي تقام يومي الجمعة والسبت من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحيّة والأنشطة العائلية.

وتشمل هذه الأنشطة عروضاً موسيقية على المسرح، وعروضاً للدمى، والتفاعل مع الشخصيات الكرتونية، وأنشطة فنية وحِرَفية وزراعية، ومسابقة قراءة مفتوحة، وعروض المشي على العصي المضيئة، وعروض راقصة مع الشخصيات الكرتونية، وبطولة كرة القدم، لضمان تقديم تجربة شتوية جذابة وممتعة لجميع الأعمار.