ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا والنفط والذهب يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع

عواصم في 5 يناير/ وام / فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم مع ‌تعافي أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع أسهم شركات النفط فيما ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر

من أسبوع لتقترب من ذروة قياسية.

وصعد المؤشر ​داو جونز الصناعي 93.4 ⁠نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة إلى 48475.81 نقطة. ‍وفتح ‌المؤشر ستاندرد ‌اند بورز 500 مرتفعا 33.7

نقطة أو 0.49 بالمئة إلى ‌6892.19 ​نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 214 نقطة أو 0.92 ‌بالمئة إلى 23449.669 نقطة.

واستقر النفط على نطاق واسع اليوم . وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.6 بالمئة ‌إلى

61.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 1244 بتوقيت جرينتش، وصعد خام

غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 57.73 دولار

للبرميل.

وبحلول الساعة 1309 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 4411.90 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل إلى

أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر . وبلغ ‌المعدن النفيس مستوى قياسيا عند 4549.71 دولار في 26 ديسمبر .

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.1 بالمئة لتصل إلى 4420.70 دولار.

وزاد الذهب في عام 2025 بنسبة 64 بالمئة، في أكبر مكاسب سنوية

له منذ عام 1979 .

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات

الفورية 3.6 بالمئة لتصل إلى 75.25 دولار للأوقية، بعد أن سجلت

أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر. وأنهت الفضة العام بارتفاع 147 بالمئة، متجاوزة الذهب

بكثير.

وارتفعت الفضة إلى مستويات قياسية جديدة بفضل تصنيف الولايات

المتحدة لها معدنا حيويا، ‌والقيود المفروضة على العرض وسط ارتفاع

الطلب الصناعي والاستثماري.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة ليسجل 2216.65

دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى ⁠مستوى له على الإطلاق عند 2478.50

دولار يوم الاثنين الماضي. وصعد البلاديوم ⁠2.4 بالمئة إلى 1677.50 دولار للأوقية.

خلا