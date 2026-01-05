دبي تستضيف أول معرض عالمي لهواة الطوابع في المنطقة

دبي في 5 يناير/وام/تحتضن قاعة مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي، خلال شهر فبراير المقبل، معرض دبي العالمي لهواة الطوابع 2026، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع، بمشاركة دولية واسعة، حيث يقام من 4 إلى 8 فبراير المقبل.

ويكتسب المعرض أهمية خاصة كونه يُنظم للمرة الأولى في المنطقة العربية وغرب آسيا، بالتزامن مع مرور 30 عاماً على تأسيس جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع، و100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دبي على خريطة المعارض العالمية المتخصصة، ودورها في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وأكد عبدالله محمد طيب خوري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع، أن المعرض سيشهد مشاركة قياسية من حيث عدد الدول، مشيراً إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ معارض الاتحاد الدولي، يصل عدد الدول المشاركة إلى 76 دولة، ما يعزز فرص التواصل الثقافي وتبادل الخبرات، ويؤكد على الدور المحوري للمعرض في توطيد العلاقات الودية بين هواة جمع الطوابع حول العالم.

وأوضح أن المعرض سيشهد مشاركة بريد الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي، الذي سيشرف على مسابقة مخصصة للإدارات البريدية، كما سيتنافس أكثر من 450 عارضاً ضمن معرض محكّم، تشرف عليه لجنة تحكيم تضم 40 محكماً معتمداً من الاتحاد الدولي يمثلون مختلف دول العالم، إلى جانب تنظيم محاضرات معتمدة تهدف إلى تأهيل خبراء جدد في مجال التحكيم.

وأشار إلى مشاركة 51 منصة بيع تضم إدارات بريدية، وتجاراً، ودور مزادات، ومزودي منتجات متخصصة في هواية جمع الطوابع، إضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة، وعقد اجتماعات مهمة من بينها اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي.

وتتضمن فعاليات المعرض أنشطة ثقافية وتراثية للتعريف بعادات وتقاليد دولة الإمارات، إلى جانب برامج موجهة للزوار وطلبة المدارس، مع تخصيص ركن خاص للقراءة، تأكيداً على الدور الثقافي والمعرفي للطوابع البريدية في توثيق التراث والهوية الوطنية.

يُذكر أن الجمعية فازت بحق استضافة المعرض خلال مشاركتها في كونغرس الاتحاد الدولي بمدينة شنغهاي في ديسمبر 2024، وتسلمت علم المعرض العالمي خلال معرض كوريا في أغسطس 2025.